Тенісист Медведєв засмучений ситуацією в Україні, але не засудив агресію своєї Росії

Перша ракетка Росії Данило Медведєв ледь заговорив про війну в Україні. Російський тенісист прокоментував відсторонення від Вімблдону-2022.

Медведєв: Я думаю, що це несправедливо

Навіть відсторонення від Вімблдону не змусило російського тенісиста засудити агресію своєї країни у бік України. Все що спромігся сказати Данило Медведєв, це те, що ситуація в Україні його засмучує.

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Росіянин дивиться на усунення від турніру з двох сторін, але назвав його несправедливим.

Щодо рішення Вімблдону, то з одного боку я можу їх зрозуміти, але з іншого боку, я думаю, що це несправедливо. Це делікатна ситуація, оскільки вона створює прецедент та ставить інші турніри у незручне становище. Де проходить межа? Які правила, які мають призвести до можливого виключення?,

– сказав Медведєв.

Данило додав, що мав розмову на цю тему з ATP, тепер у турі у Медведєва з'явиться можливість обговорити це питання з іншими гравцями, якщо вони захочуть зачепити цю тему.

У росіянина ще є надія вийти на лондонський корт.

"Тенісисти за законом вважаються самозайнятими. Нині у Великій Британії самозайняті росіяни мають право працювати. Отже, якщо у мене буде можливість зіграти на Вімблдоні, я буду дуже радий зробити це, тому що дуже люблю цей турнір. Якщо ні – то я прийму це", – відповів російський тенісист.

Справедливе відсторонення викликало скандальну історію

У ATP та WTA заявили, що відсторонення росіян та білорусів від Вімблдону – це несправедливість. Керівник Жіночої тенісної асоціації пригрозив турніру серйозним рішенням.

Українські тенісисти підтримали усунення тенісистів із ворожих країн. Еліна Світоліна заявила, що ще досі чекає на те, коли її російські та білоруські тенісисти відкрито висловлять свою позицію щодо війни між Україною та Росією.

За ці слова перша ракетка України отримала відповідь від президента Федерації тенісу Росії Шаміла Тарпіщева.

Колишній американський тенісист Енді Роддік та глава НОК України Сергій Бубка заступились за українську тенісистку.