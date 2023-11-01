Дев'ята ракетка світу, який народився в родині колишніх російських тенісистів Алєксандра Зверєва та Ірини Фатєєвої, оштрафований німецьким судом на 450 000 євро за домашнє насилля. Він звинувачується у нанесенні тілесних ушкоджень своїй колишній дівчині Бренді Патеа.

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Не перше звинувачення тенісиста у домашньому насиллі

Повідомляється, що Окружний суд Тіргартена на початку жовтня ухвалив постанову щодо титулованого тенісиста. Звєрєва звинувачували у фізичному насиллі над жінкою та заподіянні шкоди її здоров'ю під час сварки в Берліні, що сталася у травні 2020 року.

Він отримав штраф у розмірі 90 добових ставок по 5 тисяч євро. Звєрєв не погоджується зі звинуваченням і збирається оскаржувати дане рішення.

Адвокати тенісиста повідомляють, що у них є експертні медичні докази, які підтверджують заперечення Звєрєва, тому попереду очікується призначення відкритого суду, а Звєрєв на цей період зберігає презумпцію невинуватості. Колишня дівчина тенісиста вже приєдналася до прокурора Берліна, як співпозивачка.

Зазначимо. Це не перший випадок, коли талановитого спортсмена звинувачують у домашньому насиллі. У листопаді 2020 року він мав схожі проблеми з тодішньою своєю дівчиною Ольгою Шариповою, проте вона не зверталася до правоохоронних органів, а тенісист тоді також категорично все заперечував.