30-річна тенісистка виклала у своєму інстаграмі фото на милицях, де зазначила, що повернулась в Україну на реабілітацію. Окрім цього, спортсменка заявила про важливу проблему створення безпечного середовища у нашій країні.

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Світоліна звернула увагу на важливу проблему в Україні

Еліна Світоліна виклала допис у якому написала, що вона на милицях та прибула в Україну на реабілітацію після операції. Експерша ракетка України розповіла, що важко пересуватись по місту на вулицях і жити повноцінне життя.

Тенісистка пригадала, що нещодавно відвідувала військових у госпіталі, які перебувають на реабілітації після тяжки поранень та втрати кінцівок. Також Світоліна зазначила, що багато цивільних потребують спеціальних умов.

Ці думки та власний досвід змусили мене написати про безбарʼєрність. Щоб кожен власник аптеки, магазину, ресторану, спортзалу тощо перевірив, чи зможе людина із інвалідністю скористатися їх послугами чи принаймні зайти у приміщення. Щоб водії своїми машинами не блокували пандуси біля будівель і не паркували свої автівки на місцях для інвалідів,

– написала тенісистка.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна завершила сезон достроково через травму, яка не дозволяла їй виступати на найкращому рівні. Українську тенісистку прооперували тепер вона проходить реабілітацію.