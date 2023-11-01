Девятая ракетка мира, который родился в семье бывших российских теннисистов Александра Зверева и Ирины Фатеевой, оштрафован немецким судом на 450 000 евро за домашнее насилие. Он обвиняется в нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке Бренде Патеа.

Читайте также Переход на новый уровень: украинка с эффектным камбеком одержала дебютную победу на турнире WTA

Не первое обвинение теннисиста в домашнем насилии

Сообщается, что Окружной суд Тиргартена в начале октября принял постановление о титулованном теннисисте. Зверева обвиняли в физическом насилии над женщиной и причинении вреда ее здоровью во время ссоры в Берлине, произошедшей в мае 2020 года.

Он получил штраф в 90 суточных ставок по 5 тысяч евро. Зверев не соглашается с обвинением и намерен обжаловать данное решение.

Адвокаты теннисиста сообщают, что у них есть экспертные медицинские доказательства, подтверждающие отрицание Зверева, поэтому предстоит назначение открытого суда, а Зверев на этот период сохраняет презумпцию невиновности. Бывшая девушка теннисиста уже присоединилась к прокурору Берлина, как соистец.

Отметим. Это не первый случай, когда талантливый спортсмен обвиняется в домашнем насилии. В ноябре 2020 года он имел схожие проблемы с тогдашней своей девушкой Ольгой Шариповой, однако она не обращалась в правоохранительные органы, а теннисист тогда тоже категорически все отрицал.