Легендарний тренер назвав найкращого боксера сучасності незалежно від вагової категорії

Серед фанатів боксу завжди існують суперечки щодо бійців різних вагових категорій. Авторитетні видання роблять спеціальні рейтинги P4P, порівнюючи досягнення топових боксерів.

Наразі є декілька абсолютів, а також чемпіонів, які володіють двома й більше основними поясами, серед яких і Олександр Усик. Він після перемоги над Тайсоном Ф'юрі очолює рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії за версіями ESPN та The Ring.

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Чергове визнання для Усика

Відомий тренер Тедді Атлас назвав боксера, який зараз, на його думку, є найкращим у світі P4P. Він погодився з лідером рейтингів цих видань і назвав свій топ-3.

Насправді так, після того неймовірного бою, коли Усик об'єднав усі титули проти Ф'юрі, я вважаю його найкращим у світі. З цим і Кроуфорд погодився. Кроуфорд навіть сам про це сказав. Іноуе та Кроуфорд зараз б'ються за те, хто буде наступним після Усика. Для мене вони троє дуже близькі,

– сказав Атлас.

Зазначимо, що раніше Дерек Чісора назвав боксера, який зможе здолати Олександра Усика. Він вважає, що Ентоні Джошуа зможе зупинити українського чемпіона вже в четвертому раунді.

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Нагадаємо, що свій наступний бій Олександр Усик проведе 21 грудня. Це буде реванш з Тайсоном Ф'юрі, проте він не матиме статусу за абсолют.