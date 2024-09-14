Сейчас есть несколько абсолютов, а также чемпионов, владеющих двумя и более основными поясами, среди которых и Александр Усик. Он после победы над Тайсоном Фьюри возглавляет рейтинг боксеров независимо от весовой категории по версиям ESPN и The Ring.

Читайте также Я неплохо играл, – Усик признался, почему выбрал бокс вместо футбола

Очередное признание для Усика

Известный тренер Тедди Атлас назвал боксера, который сейчас, по его мнению, является лучшим в мире P4P. Он согласился с лидером рейтингов этих изданий и назвал свой топ-3.

На самом деле да, после того невероятного боя, когда Усик объединил все титулы против Фьюри, я считаю его лучшим в мире. С этим и Кроуфорд согласился. Кроуфорд даже сам об этом сказал. Иноуэ и Кроуфорд сейчас бьются за то, кто будет следующим после Усика. Для меня они трое очень близки,

– сказал Атлас.

Отметим, что ранее Дерек Чисора назвал боксера, который сможет одолеть Александра Усика. Он считает, что Энтони Джошуа сможет остановить украинского чемпиона уже в четвертом раунде.

Обратите внимание! Редакция Спорта открыла сбор для защитников Украины на внедорожник и EcoFlow. Сделать свой донат и поддержать ребят можно по ссылке. Автор самого большого доната получит в подарок мяч с автографом легенды украинского футбола – Мирона Маркевича. Подробнее читайте в телеграме Спорт24.

Напомним, что свой следующий бой Александр Усик проведет 21 декабря. Это будет реванш с Тайсоном Фьюри, однако он не будет иметь статуса за абсолют.