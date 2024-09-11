Попереду в українця запланований реванш із Тайсоном Ф'юрі. Після цього очікується, що переможець другої очної битви зустрінеться з Ентоні Джошуа.

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Сміливий прогноз Чісори

Британський боксер Дерек Чісора дав прогноз на можливі поєдинки Ей Джея з українським чемпіоном Олександром Усиком та "Циганським королем". Він вважає, що Джошуа зможе здолати кожного з них, ба більше, зробить це достроково.

"Ей Джей нокаутує Ф'юрі за шість раундів, а Усика він зупинить в четвертому раунді. Я кажу вам це зараз. Тому що зараз у нього є правильний партнер з танців, його тренер. Цей хлопець не припиняв переглядати свої два бої з Усиком. Тому що він дуже хоче цього бою, він хоче реваншу. Він хоче, щоб Усик виграв бій з Ф'юрі.

Так. Я думаю, що Джошуа може стати абсолютним чемпіоном світу. Його команда слухає його та розуміє. Вони згуртувалися. Він раніше не нокаутовував своїх спаринг-партнерів, а тепер він їх нокаутує", – заявив Чісора.

До слова. Свій наступний поєдинок Ентоні Джошуа проведе 21 вересня проти Даніеля Дюбуа, який наразі володіє поясом IBF, від якого відмовився Олександр Усик.

Нагадаємо, що реванш Усик – Ф'юрі заплановано на 21 грудня. Чи залишиться українець у хевівейті наразі невідомо, адже в його планах є повернення у крузервейт.