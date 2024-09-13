Проте всі ці успіхи могли не відбутися. Зірковий спортсмен розповів, що в дитинстві він обирав між двома видами спорту й бокс не був у пріоритеті.

Читайте також "Правильний партнер з танців": відомий хевівейтер назвав боксера, який зможе здолати Усика

Важлива розмова з батьком

Український чемпіон зізнався, чому став боксером, а не футболістом. За словами Усика, він мав перспективу у футболі, але через скрутне фінансове становище його родини не міг дозволити собі заняття цим видом спорту.

Я непогано грав у футбол і мав гарні можливості, але у моєї родини не було коштів, щоб платити за тренування. Бокс був безплатний, і мій тато, царство йому небесне, сказав: "Спробуй бокс". Я відповів: "Добре, спробую",

– сказав Усик.

Також українець розповів, з ким асоціює свій стиль гри. Олександр заявив, що він схожий на Златана Ібрагімовича.

Нагадаємо. В Усика все ще є хороші шанси втілити свою дитячу мрію. Він має контракт із житомирським Поліссям, але поки не дебютував в офіційних матчах.

Зазначимо, що наразі Олександр Усик готується до реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Напередодні він розпочав свій тренувальний табір, щоб підготуватися до битви, яка відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді.