У тебе дуже хороша команда, – Петраков пригадав слова тренера чемпіонів світу
Джерело:Великий футбол
Збірна України двічі зіграла внічию з чинними чемпіонами світу – збірною Франції у груповому етапі відбору на чемпіонат сіту-2022. Обидва матчі закінчилися рахунком 1:1.
Петраков поділився приємним моментом
Наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков пригадав поєдинок проти французів. Він розповів про розмову з тренером суперників.
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"Мені потрібно було самому повірити в себе – не в хлопців, а в себе, що я можу на цьому рівні. Коли я зіграв з Дешамом, він підійшов до мене, побажав удачі, сказав: "У тебе дуже хороша команда". Мені стало приємно. Було видно, що він просто приємна людина. Я трохи психолог, людей розпізнаю. Великий футболіст та великий тренер", – зазначив наставник національної команди.
Також наставник збірної пригадав важливий гол Миколи Шапаренка у ворота збірної Франції на 44-ій хвилині поєдинку відбору чемпіонату світу-2022.
"М'яч Шапаренко? Пам'ятаю цей гол, як Микола розплакався. Це чисті емоції, цим і чудовий футбол. Відверто був радий за нього, він дуже добрий матч тоді зіграв", – задав Петраков.
"Синьо-жовті" зіграли з французами внічию у двох матчах.
Кар'єра Петракова у збірній України
- Олександр Петраков замінив Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України.
- Йому вдалося вивести "синьо-жовтих" плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022. Після УАФ призначила його головним тренером національної команди та позбавила приставки "в.о.".
- Вже 24 березня українська збірна у Глазго зіграє проти Шотландії. У разі перемоги 29 березня національна команда зустрінеться з переможцем пари Уельс – Австрія.