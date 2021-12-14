Петраков поділився приємним моментом

Наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков пригадав поєдинок проти французів. Він розповів про розмову з тренером суперників.

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"Мені потрібно було самому повірити в себе – не в хлопців, а в себе, що я можу на цьому рівні. Коли я зіграв з Дешамом, він підійшов до мене, побажав удачі, сказав: "У тебе дуже хороша команда". Мені стало приємно. Було видно, що він просто приємна людина. Я трохи психолог, людей розпізнаю. Великий футболіст та великий тренер", – зазначив наставник національної команди.

Також наставник збірної пригадав важливий гол Миколи Шапаренка у ворота збірної Франції на 44-ій хвилині поєдинку відбору чемпіонату світу-2022.

"М'яч Шапаренко? Пам'ятаю цей гол, як Микола розплакався. Це чисті емоції, цим і чудовий футбол. Відверто був радий за нього, він дуже добрий матч тоді зіграв", – задав Петраков.

"Синьо-жовті" зіграли з французами внічию у двох матчах.

Кар'єра Петракова у збірній України