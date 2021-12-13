Петраков: Ніхто не казав, щоб я це зробив

Олександр Петраков став одним із тих небагатьох тренерів національної команди, який на пресконференціях розмовляє державною мовою. Наставник розповів, чому вирішив перейти з російської на українську.

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Він впевнений, що головний тренер повинен на офіційних заходах спілкуватись українською мовою.

Перехід на українську мову? Ніхто не казав, щоб я це зробив. Я ніколи не розмовляв українською мовою. Я вчив в школі українську мову. Я перейшов на українську мову, мені сказали що у мене непогано виходить. Я розумію що треба спілкуватися,

– заявив наставник "синьо-жовтих".

"Українська рідна мова, бери приклад з Петракова"

Пригадав Петраков банер із написом: Українська рідна мова, бери приклад з Петракова", який вивісили львівські уболівальники на матчі проти Боснії і Герцеговини. Також фанати скандували прізвище тренера збірної.

Такий банер викликав на обличчі спеціаліста посмішку.

Мене у Львові підтримали, вболівальники написали: "Українська рідна мова – Петракова". Я навіть сам засміявся,

– зазначив Петраков.

Відзначимо, що поєдинок у Львові завершився мировою 1:1.

Кар'єра Петракова у збірній України