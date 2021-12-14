Петраков поделился приятным моментом
Наставник "сине-желтых" Александр Петраков вспомнил поединок против французов. Он рассказал о разговоре с тренером соперников.
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"Мне нужно было самому поверить в себя – не в ребят, а в себя, что я могу на этом уровне. Когда я сыграл с Дешамом, он подошел ко мне, пожелал удачи, сказал: "У тебя очень хорошая команда". Мне стало приятно. Было видно, что он просто приятный человек. Я немного психолог, людей распознаю. Великий футболист и великий тренер", – отметил наставник национальной команды.
Также наставник сборной вспомнил важный гол Николая Шапаренко в ворота сборной Франции на 44-й минуте поединка отбора Чемпионата мира-2022.
"Мяч Шапаренко? Помню этот гол, как Николай расплакался. Это чистые эмоции, этим и замечательный футбол. Откровенно был рад за него, он очень хороший матч тогда сыграл", – задал Петраков.
"Сине-желтые" сыграли с французами вничью в двух матчах.
Карьера Петракова в сборной Украины
- Александр Петраков заменил Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины.
- Ему удалось вывести "сине-желтых" в плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022. После УАФ назначила его главным тренером национальной команды и лишила приставки "и. о.".
- Уже 24 марта украинская сборная в Глазго сыграет против Шотландии. В случае победы 29 марта национальная команда встретится с победителем пары Уэльс – Австрия.