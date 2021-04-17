За словами Тайсона, для нього це особливий момент, оскільки останнім часом його життя асоціюється тільки з Україною, де він виграв багато титулів та став лідером Шахтаря.
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Бразилець також жалкує, що доводиться достроково завершувати свої виступи за Шахтар, але пообіцяв і надалі вболівати за донецьку команду.
"Я не хотів би закінчувати все так, як зараз виходить. Хочу вибачитися не лише перед уболівальниками, але й перед адміністрацією, директорами, Містером, тренерським штабом і партнерами по команді за свою помилку. Хочу сказати, що буду сумувати і мені буде вас не вистачати", – сказав Тайсон.
Кар'єра Тайсона в Шахтарі: коротко
- Загалом за "гірників" він провів 299 матчів у всіх турнірах, забивши 55 голів. Тайсон – єдиний бразилець, якому вдалося увійти до топ-20 футболістів в історії Шахтаря за кількістю матчів. Від осені 2017 року Тайсон протягом двох років був капітаном команди.
- Тайсон шість разів ставав чемпіоном України у складі Шахтаря. Ще п'ять разів він вигравав Кубок України та чотири рази – Суперкубок України.