За словами Тайсона, для нього це особливий момент, оскільки останнім часом його життя асоціюється тільки з Україною, де він виграв багато титулів та став лідером Шахтаря.

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Бразилець також жалкує, що доводиться достроково завершувати свої виступи за Шахтар, але пообіцяв і надалі вболівати за донецьку команду.

"Я не хотів би закінчувати все так, як зараз виходить. Хочу вибачитися не лише перед уболівальниками, але й перед адміністрацією, директорами, Містером, тренерським штабом і партнерами по команді за свою помилку. Хочу сказати, що буду сумувати і мені буде вас не вистачати", – сказав Тайсон.

Кар'єра Тайсона в Шахтарі: коротко