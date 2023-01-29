"Пузо з'їсть кролика": Ф'юрі відповів Усику на тролінг щодо великого живота
Джерело:Talksport
Британський чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі відреагував на глузування Олександра Усика. Очевидно "Циганському королю" не надто подобається коли над ним жартують.
Володар чемпіонського поясу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі полюбляє допікати своїх суперників гострими слівцями. Проте він різко змінює свою поведінку, коли глузують над ним.
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Поки промоутери домовляються про поєдинок, боксери продовжують словесний батл. Журналісти поцікавилися у "Циганського короля", чому він досі не відповів на закид Усика про великий живіт Ф'юрі.
Ф'юрі: Великі пуза їдять кроликів
Епатажний чемпіон несподівано вдягнув маску чемного спортсмена, мовляв це не він першим починав, а взагалі краще з'ясовувати стосунки на рингу.
"Я ще нічого не говорив, я навіть не сиджу в соціальних мережах. Він продовжує називати мене пузом. Я скажу так: пузо тебе дістане. Пам'ятаєте ту рекламу, де співається "Belly’s gonna get you" (пісня з реклами Reebok, у перекладі – "Пузо тебе наздожене", - прим.)? Я пузо. Великі пуза їдять кроликів. Це я і зроблю – з'їм кролика.
Послухайте, давайте спочатку влаштуємо бій. Немає нічого хорошого в тому, щоб говорити, поки бій ще не відбувся. Коли ми про нього домовимося, все узгодимо, матимемо дату та місце проведення бою, тоді ми й побачимо, чи зможе велике пузо побити кролика", – сказав Ф’юрі.Зазначимо, що дата майбутнього поєдинку двох супертяжів відтерміновується на пізніший строк. За словами промоутера Ф'юрі Боба Арума, бій відбудеться не раніше квітня. Досі є варіанти з проведенням мегафайту у Лондоні та Близькому Сході.