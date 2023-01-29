"Пузо з'їсть кролика": Ф'юрі відповів Усику на тролінг щодо великого живота

Британський чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі відреагував на глузування Олександра Усика. Очевидно "Циганському королю" не надто подобається коли над ним жартують.

Володар чемпіонського поясу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі полюбляє допікати своїх суперників гострими слівцями. Проте він різко змінює свою поведінку, коли глузують над ним.

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Поки промоутери домовляються про поєдинок, боксери продовжують словесний батл. Журналісти поцікавилися у "Циганського короля", чому він досі не відповів на закид Усика про великий живіт Ф'юрі.

Ф'юрі: Великі пуза їдять кроликів

Епатажний чемпіон несподівано вдягнув маску чемного спортсмена, мовляв це не він першим починав, а взагалі краще з'ясовувати стосунки на рингу.

"Я ще нічого не говорив, я навіть не сиджу в соціальних мережах. Він продовжує називати мене пузом. Я скажу так: пузо тебе дістане. Пам'ятаєте ту рекламу, де співається "Belly’s gonna get you" (пісня з реклами Reebok, у перекладі – "Пузо тебе наздожене", - прим.)? Я пузо. Великі пуза їдять кроликів. Це я і зроблю – з'їм кролика.

Послухайте, давайте спочатку влаштуємо бій. Немає нічого хорошого в тому, щоб говорити, поки бій ще не відбувся. Коли ми про нього домовимося, все узгодимо, матимемо дату та місце проведення бою, тоді ми й побачимо, чи зможе велике пузо побити кролика", – сказав Ф’юрі.