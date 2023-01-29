Обладатель чемпионского пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри любит допекать своих соперников острыми словцами. Однако он резко меняет свое поведение, когда смеются над ним.

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Пока промоутеры договариваются о поединке, боксеры продолжают словесный батл. Журналисты поинтересовались у "Цыганского короля", почему он до сих пор не ответил упрек Усика о большом животе Фьюри.

Фьюри: Большие пуза едят кроликов

Эпатажный чемпион неожиданно надел маску вежливого спортсмена, мол, это не он первым начинал, а вообще лучше выяснять отношения на ринге.

"Я еще ничего не говорил, я даже не сижу в социальных сетях. Он продолжает называть меня пузом. Я скажу так: пузо тебя достанет. Помните ту рекламу, где поется "Belly's gonna get you" (песня из рекламы Reebok, у переводе – "Пузо тебя догонит", - прим.)? Я пузо. Большие пуза едят кроликов. Это я и сделаю – съем кролика.

Послушайте, давайте поначалу устроим бой. Нет ничего хорошего в том, чтобы говорить, пока сражение еще не произошло. Когда мы о нем договоримся, все согласуем, будет дата и место проведения боя, тогда мы и увидим, сможет ли большое пузо избить кролика", – сказал Фьюри.

Отметим, что дата предстоящего поединка двух супертяж отсрочивается на более поздний срок. По словам промоутера Фьюри Боба Арума, бой состоится не раньше апреля. До сих пор есть варианты с проведением мегафайта в Лондоне и на Ближнем Востоке.