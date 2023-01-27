У серпні 2022 року Усик захистив три чемпіонські пояси у поєдинку-реванші проти Ентоні Джошуа. Олександр вдруге подолав британця та залишився чемпіоном за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
До теми Усик поставив на місце Ф'юрі: українець готовий битися за абсолют безкоштовно
Тепер українець збирається битися із Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Саме цей британець наразі є чемпіоном за версією WBC.
Поки залишається неясність із датою та місцем бою. Відомий промоутер Боб Арум пояснив, чому поєдинок Усик – Ф'юрі не відбудеться до початку квітня.
Питання лише у тому, де і коли пройде бій. Якщо поєдинок відбудеться в Саудівській Аравії, то вже після Рамадану, 20 квітня. Якщо ж у Лондоні на стадіоні "Вемблі", то десь на початку квітня. Упевнений, бій у будь-якому разі буде неймовірним,
– заявив Арум.
Нагадаємо, що після перемоги над Чісорою Ф'юрі зустрівся з Усиком в ринзі. Тайсон як завжди поводив себе зухвало, але врешті решт обидва опонента погодились зійтись один з одним в бою за три пояси.
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Бій Усик – Ф'юрі:
- Після тріумфу українця над Джошуа Ф'юрі викликав Олександра на бій у грудні.
- Усик відмовився битися у 2022 році. Саме тому Тайсон вирішив пошукати нового суперника на 3 грудня минулого року.
- Вибір у підсумку пав на Чісору, якого він переміг технічним нокаутом у 10-му раунді.
- Ймовірним місцем проведення називали Саудівську Аравію, але представники британця поки не погодили контракт з аравійцями.