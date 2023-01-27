Промоутер українського боксера Олександр Красюк розповів, чому затримується оголошення поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Перемовини між сторонами досі тривають.

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Надмірні амбіції епатажного британця

За словами промоутера, є лише два варіанти з місцем проведення мегафайту – Саудівська Аравія та Велика Британія. Близький Схід потенційно найкраща опція, а от із Лондоном є питання.

"Є дві опції. Перша опція – Саудівська Аравія, друга – Велика Британія. Якщо мова йде про Саудівську Аравію, то там жодних дискусій щодо грошей немає. Кожен отримує рівні суми, які всіх задовольняють.

Якщо Саудівська Аравія не має можливості, наприклад, чи за якихось обставин, які нас не влаштовують, не організовує цей поєдинок, а такі обставини можуть трапитись, то у нас є план "Б" – це Лондон. Наприклад, "Вемблі", де цей поєдинок так само залітає як історичний.

Вперше в історії надважкої ваги бій з чотирма поясами. І тут у Тайсона Ф'юрі виявились деякі розбіжності в поглядах. Вважаючи себе величезною зіркою на території Великої Британії, він хотів би монетизувати цю перевагу у порівнянні з Усиком. Але це не більше, ніж бажання. Він такий, ми ж знаємо, одіозний хлопець", – сказав Красюк.

Усик готовий битися без грошей, але гонорар має бути

Команда Усика вважає, що за будь-яких обставин гроші мають бути поділені навпіл між боксерами.

"Він буде намагатись вишкребти, відкусити стільки, скільки зможе. Але є позиція команди Усика. Олександр виставляє 4 пояси, нехай 3 основних, бій за абсолюта, історична подія. Ми що, будемо торгуватись за кілька мільйонів доларів? Це несолідно.

Взагалі Усик нещодавно виступив і сказав: "Слухай, животик, я з тобою без грошей поб'юся". Він то може й без грошей побитись, але його гонорар буде точно", – заявив Красюк.

До речі, нещодавно співпромоутер "Циганського короля" Боб Арум розповів свою версію перемовин.