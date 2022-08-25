Не побачив жодного удару від українця: Ф'юрі розкритикував Усика у реванші проти Джошуа

Олександр Усик успішно захистив чемпіонські пояси у реванші проти Ентоні Джошуа. Однак у перемозі українця один негатив знайшов Тайсон Ф'юрі.

Ф'юрі: Я нічого не взяв із їхнього бою

Ніхто не здивований, що "Циганський король" продовжує поливати брудом Олександра Усика. Спершу він казав, що реванш проти Джошуа нікудишнім чемпіонським боєм, а тепер він продовжує свою зухвалу пісню.

До теми Ф'юрі вимагає космічний гонорар за бій проти Усика за абсолют

Тайсон Ф'юрі заявив, що український боксер не побив Ентоні. Ф'юрі не побачив жодного удару від Усика за усі 12 раундів.

Я нічого не взяв із їхнього бою. Я не виявляю неповаги до Джошуа, але він показав свій рівень. Він вийшов на цей найвищий рівень та програв три з п'яти поєдинків. Якщо дивитися на їх реванш, то ми не побачили жодного удару, що чогось вартий від Усика за дванадцять раундів. Він не зміг пробити Джошуа,

– сказав Ф'юрі.

У майбутньому Усик може побитись із Ф'юрі