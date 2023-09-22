Усик не в конкуренції: Тайсон Ф'юрі назвав єдиного "опонента", котрий міг би його здолати

Пихатий британець визначив "того", хто може завадити йому підкорювати вершини. Найцікавіше, що його найнеприємнішим суперником не є людина.

Тайсон Ф’юрі назвав єдиного опонента, котрий може здолати його на ринзі. Страхом британця є він сам.

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Тайсон Ф’юрі, який не вбачає серйозного суперника у жодному боксері світу, все ж зізнався, що він може бути "підкорений". Та от здолати британця може лише він сам, а конкретніше – його психічне здоров’я. Варто відзначити, що із своїм давнім ворогом володар пояса WBC у надважкій вазі веде боротьбу уже тривалий час.

Діло в тому, що після перемоги над Володимиром Кличком у 2015-му році британський боєць впав у депресію. У невтішний для себе період Тайсон страждав від наркотичної залежності. Ба більше, Ф’юрі відкрито говорив про те, що в "темні часи чемпіона" у нього були думки навіть про самогубство, проте допоки він веде переможну серію у головному поєдинку свого життя.

Найскладніший суперник – це я сам. Щоразу. Єдина людина, яка може перемогти Тайсона Ф'юрі, – це він сам. Ментально. Найважча битва, яку я коли-небудь вів, – це психічне здоров'я. Ти ніколи не зможеш перемогти його. Ніколи,

– сказав Ф’юрі.

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