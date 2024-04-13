Усик, Джошуа та якісь російські хлопці: Ф'юрі озвучив перелік поєдинків, за які отримає мільярд

Британець Тайсон Ф'юрі не приховує, що боксує заради великих грошей. "Жадібне пузо" забув про свої обіцянки піти на пенсію та приголомшив амбітними планами.

Саудівські шейхи пообіцяли Тайсону Ф'юрі один мільярд доларів за 10 наступних поєдинків. 35-річний боксер вже складає список потенційних суперників.

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Дивний вибір Тайсона Ф'юрі

Журналісти попросили "Циганського короля" назвати боксерів, з якими він готовий побитися. Серед справжніх зірок хевівейту Ф’юрі згадав "якихось росіян", з якими теж не проти побитися.

"Чи можу я назвати десять суперників? Так, легко. Два бої з Усиком, два – з Джошуа. Це вже чотири. Дюбуа – п’ять, Джо Джойс – шість. Джозеф Паркер. Якщо цей бій допоможе йому заробити гроші, які змінять його життя, допоможуть його сім'ї та дітям, то, звісно ж, я з ним поб’юся. Це сім, так?

Агіт Кабайєл, якісь американські хлопці, якісь російські хлопці. Їх набагато більше ніж десять. Філіп Хрговіч. Чжан Чжілей. На той час йому буде близько 69 років", – розповів Ф'юрі.

Зазначимо, що представники країни-агресорки в рейтингу BoxRec перебувають не ближче третього десятка. Тож дивно, чому Ф’юрі вирішив згадати росіян під час свого спічу.

андеркарді битви Усик – Ф'юрі відбудеться поєдинок за участю росіянина. На ринг в Ер-Ріяді вийдуть Сєргєй Ковальов та Робін Сафар.

Нагадаємо, що бій за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 18 травня в Саудівській Аравії. Після цього боксери повинні провести обов'язковий реванш. Переможець бою потім зустрінеться з британцем Ентоні Джошуа.