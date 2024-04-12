Чемпіон WBC у надважкій вазі поділився очікуваннями від майбутнього бою з українським боксером. Заява Ф'юрі стала неочікуваною для шанувальників боксу.

До теми Ф'юрі розповів, чи відбудеться реванш з Усиком після бою за абсолют

Тайсон Ф'юрі боїться Усика

У Ф'юрі запитали, чи вважає він, що Усик вже у нього в голові і надсилає йому певний меседж. Британець відповів стверджувально і додав, що це виводить його з ладу.

"Так, я дійсно дивився на це раніше і думав про себе. Знаєш, цей хлопець повільно проникає в мою свідомість і виводить мене з ладу зсередини. Я навіть не впевнений, чи зможу нанести хоч один удар, коли настане вечір бою, тому що він так сильно мене сковує", – розповів Ф'юрі.

Також він зазначив, що Усик має хороший досвід, через що Тайсон тепер його побоюється.

Він вивчав великих і скопіював мій стиль. Тож тепер я до біса боюся. Так що тепер я до біса наляканий. Боже, вибач мені за лайку. Я справді боюся, він копіює мій стиль, як і все, що я роблю: розмови, образи на пресконференціях, одягаюся, як різні персонажі з фільмів Marvel. Мені просто не терпиться побачити, що він приготував для цього бою. Я насправді стаю його великим фанатом,

– додав британець.

Раніше Ф'юрі розкидався заявми про свою перемогу. Слова про побоювання Усика прозвучали з вуст британця вперше.

Цікаво. Подейкують що Усик заробить свій найбільший гонорар у своїй кар'єрі.

Нагадаємо, що поєдинок між Усиком та Ф'юрі мав відбутись 17 лютого, але його перенесли через травму Тайсона. Він розсік брову під час тренування.