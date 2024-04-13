Саудівські шейхи пообіцяли Тайсону Ф'юрі один мільярд доларів за 10 наступних поєдинків. 35-річний боксер вже складає список потенційних суперників.

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Дивний вибір Тайсона Ф'юрі

Журналісти попросили "Циганського короля" назвати боксерів, з якими він готовий побитися. Серед справжніх зірок хевівейту Ф’юрі згадав "якихось росіян", з якими теж не проти побитися.

"Чи можу я назвати десять суперників? Так, легко. Два бої з Усиком, два – з Джошуа. Це вже чотири. Дюбуа – п’ять, Джо Джойс – шість. Джозеф Паркер. Якщо цей бій допоможе йому заробити гроші, які змінять його життя, допоможуть його сім'ї та дітям, то, звісно ж, я з ним поб’юся. Це сім, так?

Агіт Кабайєл, якісь американські хлопці, якісь російські хлопці. Їх набагато більше ніж десять. Філіп Хрговіч. Чжан Чжілей. На той час йому буде близько 69 років", – розповів Ф'юрі.

Зазначимо, що представники країни-агресорки в рейтингу BoxRec перебувають не ближче третього десятка. Тож дивно, чому Ф’юрі вирішив згадати росіян під час свого спічу.

До слова. В андеркарді битви Усик – Ф'юрі відбудеться поєдинок за участю росіянина. На ринг в Ер-Ріяді вийдуть Сєргєй Ковальов та Робін Сафар.

Нагадаємо, що бій за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 18 травня в Саудівській Аравії. Після цього боксери повинні провести обов'язковий реванш. Переможець бою потім зустрінеться з британцем Ентоні Джошуа.