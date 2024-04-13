Саудовские шейхи пообещали Тайсону Фьюри один миллиард долларов за 10 следующих поединков. 35-летний боксер уже составляет список потенциальных соперников.

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Странный выбор Тайсона Фьюри

Журналисты попросили "Цыганского короля" назвать боксеров, с которыми он готов подраться. Среди настоящих звезд хевивейта Фьюри упомянул "каких-то россиян", с которыми тоже не против подраться.

"Могу ли я назвать десять соперников? Да, легко. Два боя с Усиком, два – с Джошуа. Это уже четыре. Дюбуа – пять, Джо Джойс – шесть. Джозеф Паркер. Если этот бой поможет ему заработать деньги, которые изменят его жизнь, помогут его семье и детям, то, конечно же, я с ним подерусь. Это семь, да?

Агит Кабайел, какие-то американские парни, какие-то русские парни. Их гораздо больше чем десять. Филип Хргович. Чжан Чжилей. К тому времени ему будет около 69 лет", – рассказал Фьюри.

Отметим, что представители страны-агрессора в рейтинге BoxRec находятся не ближе третьего десятка. Поэтому странно, почему Фьюри решил вспомнить россиян во время своего спича.

К слову. В андеркарде битвы Усик – Фьюри состоится поединок с участием россиянина. На ринг в Эр-Рияде выйдут Сергей Ковалев и Робин Сафар.

Напомним, что бой за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 18 мая в Саудовской Аравии. После этого боксеры должны провести обязательный реванш. Победитель боя затем встретится с британцем Энтони Джошуа.