Промоутер Едді Хірн продовжує робити все від себе залежне, щоб організувати бій за звання абсолютного чемпіона світу між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі. На заваді бою все ще Олександр Усик, з яким Хірн хоче домовитися.

Усик проведе бій з Джойсом?

Хірн, який співпрацює з Усиком і Джошуа, пропонує українцю провести бій з іншим суперником. Усик же офіційний претендент на титул Джошуа. Про це повідомляє Boxing News 24.

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Промоутер хоче, щоб на кону поєдинку Джошуа – Ф'юрі були всі титули. Відтак, він пропонує Усику зустрітися з Джо Джойсом за тимчасовий пояс WBO.

Якщо пояса будуть розділені, так і бути. Але я хотів би просто побачити той момент, коли Ей Джей стає абсолютним чемпіоном. Можна сказати Усику: "Проведи бій з Джо Джойсом за тимчасовий пояс WBO, і після бою Ф'юрі – Джошуа він стане повноцінним",

– сказав Хірн.

Хірн назвав Усика "класним хлопцем", який, за його словами, зрозуміє, що бій Ф'юрі – Джошуа – це добре для боксу.

"Отже, Олександр Усик, ти хочеш перервати поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі? Фанатам не сподобається, якщо він це зробить", – зазначив промоутер.



Олександр Усик / Фото matchroomboxing.com

Разом з тим, Хірн заявив, що не може ігнорувати бажання Усика битися за титул.

Він – боксер до мозку кісток. Ми не можемо просто проявити до нього неповагу і сказати: "Вибач, приятель, тобі просто потрібно почекати". Ми повинні щось придумати, і я бачу відповідь для нього – битися з Джо Джойсом,

– резюмував Хірн.

Що відомо про ситуацію Усик – Джошуа – Ф'юрі

Усик з 2019 року є офіційним претендентом на бій за титул WBO, яким володіє Ентоні Джошуа. Окрім того, британець володіє титулами WBA та IBF.

Джошуа мав провести захист титулу проти Усика ще у 2020 році. Паралельно з Усиком претендентом на титул IBF був призначений Кубрат Пулєв. Джошуа домовився, що спершу зустрінеться з Пулєвим, якого переміг у грудні 2020 року.

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