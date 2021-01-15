Команда Джошуа пропонує Усику битися з Джойсом за тимчасовий пояс WBO
Промоутер Едді Хірн продовжує робити все від себе залежне, щоб організувати бій за звання абсолютного чемпіона світу між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі. На заваді бою все ще Олександр Усик, з яким Хірн хоче домовитися.
Усик проведе бій з Джойсом?
Хірн, який співпрацює з Усиком і Джошуа, пропонує українцю провести бій з іншим суперником. Усик же офіційний претендент на титул Джошуа. Про це повідомляє Boxing News 24.
До слова Джойс дав Усику 2 тижні на підписання контракту на бій
Промоутер хоче, щоб на кону поєдинку Джошуа – Ф'юрі були всі титули. Відтак, він пропонує Усику зустрітися з Джо Джойсом за тимчасовий пояс WBO.
Якщо пояса будуть розділені, так і бути. Але я хотів би просто побачити той момент, коли Ей Джей стає абсолютним чемпіоном. Можна сказати Усику: "Проведи бій з Джо Джойсом за тимчасовий пояс WBO, і після бою Ф'юрі – Джошуа він стане повноцінним",
– сказав Хірн.
Хірн назвав Усика "класним хлопцем", який, за його словами, зрозуміє, що бій Ф'юрі – Джошуа – це добре для боксу.
"Отже, Олександр Усик, ти хочеш перервати поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі? Фанатам не сподобається, якщо він це зробить", – зазначив промоутер.
Олександр Усик / Фото matchroomboxing.com
Разом з тим, Хірн заявив, що не може ігнорувати бажання Усика битися за титул.
Він – боксер до мозку кісток. Ми не можемо просто проявити до нього неповагу і сказати: "Вибач, приятель, тобі просто потрібно почекати". Ми повинні щось придумати, і я бачу відповідь для нього – битися з Джо Джойсом,
– резюмував Хірн.
Що відомо про ситуацію Усик – Джошуа – Ф'юрі
- Усик з 2019 року є офіційним претендентом на бій за титул WBO, яким володіє Ентоні Джошуа. Окрім того, британець володіє титулами WBA та IBF.
- Джошуа мав провести захист титулу проти Усика ще у 2020 році. Паралельно з Усиком претендентом на титул IBF був призначений Кубрат Пулєв. Джошуа домовився, що спершу зустрінеться з Пулєвим, якого переміг у грудні 2020 року.
До речі Це затримає Усика: у команді Ф'юрі придумали, як організувати бій з Джошуа
- Згідно з правилами, Усик має провести наступний бій за титул WBO. Однак Джошуа і чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі підписали контракт на два бої у 2021 році.
- За однією версією, Джошуа і Ф'юрі можуть провести бій за абсолютне чемпіонство. За іншою, Джошуа можуть позбавити поясу WBO. Тоді Усик битиметься за вакантний титул. Потенційними суперниками українця називають Джозефа Паркера та Джо Джойса.
- Ще однією зацікавленою стороною, яка стоїть на заваді бою Джошуа – Ф'юрі є Деонтей Уайлдер. Він програв Ф'юрі у лютому 2020 року та вимагає реваншу.
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