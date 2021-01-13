Боксерська спільнота з нетерпінням очікує оголошення дати одного з найцікавіших боїв 2021 року між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Все ще на заваді поєдинку обох британців є Олександр Усик.

Ми знайдемо рішення

Боб Арум, співпромоутер Тайсона Ф'юрі, знайшов, як розв'язати проблему з Усиком. Про це повідомляє Sky Sports.

До слова Усик може розірвати контракт з Хірном, якщо не вийде в ринг проти Джошуа

Український боксер – офіційний претендент на титул WBO, яким володіє Ентоні Джошуа. Саме Усик, згідно з правилами, має першочергове право зустрітися з Джошуа.

Однак Джошуа хоче спершу провести бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Тому сторонам принципово, щоб на кону їх бою був титул WBO. Відтак, Боб Арум хоче звернутися до WBO.

Він – обов'язковий претендент на пояс WBO, тому ми попросимо її дозволити бій Ф'юрі з Джошуа – це затримає Усика,

– сказав Арум.

Разом з тим, промоутер Ф'юрі переконує, що в будь-якому випадку знайде рішення. За його словами, Усик може отримати іншого суперника та виступити в андеркарті бою Джошуа – Ф'юрі.

"Якби ми не змогли цього домогтися, можливо, ми б спробували знайти рішення з Усиком, де він б'ється з кимось іншим, можливо, в тому ж карді. Ми знайдемо рішення", – зазначив Арум.

Деталі бою Джошуа – Ф'юрі

Боксери підписали контракт на два поєдинки у 2021 році. Втім, досі не названо ні дату їх поєдинку, ні місце. Боксери б хотіли провести бій у Британії, однак через карантин це поки неможливо.

Щодо Усика, то український боксер натякав буцімто дозволить бою Ф'юрі – Джошуа відбутися, а сам проведе проміжний бій. Потенційним суперником Усик назвав Деонтея Уайлдера.

Водночас Олександр Красюк, промоутер Усика, заперечив інформацію, що українець дав згоду на бій Ф'юрі – Джошуа.