Легендарний американський боксер Майк Тайсон уже 29 листопада повернеться у ринг. "Залізний Майк" показав свою форму перед поєдинком з Ройом Джонсом.

У своєму інстаграмі 54-річний Тайсон опублікував декілька світлин своєї чинної форми. Про це повідомляє 24 канал.

Дивіться також Майк Тайсон – Рой Джонс-молодший: опубліковано яскравий промо-ролик бою – відео

Попри серйозний для боксу вік Тайсону вдалося зберегти потужний прес та біцепси. Втім, Майк все ж трішки набрав ваги у порівнянні зі своїми золотими часами.

Майк Тайсон – Рой Джонс-молодший: головне про бій