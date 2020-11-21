Як у легендарні часи: Майк Тайсон показав ідеальну форму перед поверненням – фото
Легендарний американський боксер Майк Тайсон уже 29 листопада повернеться у ринг. "Залізний Майк" показав свою форму перед поєдинком з Ройом Джонсом.
У своєму інстаграмі 54-річний Тайсон опублікував декілька світлин своєї чинної форми. Про це повідомляє 24 канал.
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Попри серйозний для боксу вік Тайсону вдалося зберегти потужний прес та біцепси. Втім, Майк все ж трішки набрав ваги у порівнянні зі своїми золотими часами.
Майк Тайсон – Рой Джонс-молодший: головне про бій
- Легендарні боксери у ніч з 28 на 29 листопада вийдуть у ринг для благодійного поєдинку. Початок бою в Україні близько 4 ранку за київським часом.
- Поєдинок Майк Тайсон – Рой Джонс-молодший буде транслюватися за системою PPV (плата за перегляд).
- Зважаючи на виставковий характер бою, раунд триватиме 2 хвилини замість традиційних трьох.
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