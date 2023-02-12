Переможцем першої особистої гонки ЧС-2023 серед чоловіків став нестримний Йоганнес Бьо, який випередив у спринті свого старшого брата Тар'єя Бьо. Старший із зіркових братів тепло привітав Дмитра Підручного з чудовим виступом у в Обергофі, інформує 24 канал.

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Тар'єй Бьо: Вони – частина нашої команди та ми підтримуємо їх

Бьо-старший щиро прокоментував публікацію Підручного, який назвав цей день божевільним. Дмитро дуже радий бути у квітах у такій компанії – один серед п'яти норвежців.

Ласкаво просимо у команду,

– написав Тар'єй.

Також Бьо-старший на пресконференції поділився враженнями від біатлоністів, які потрапили у топ-6 спринту на ЧС-2023. Тар'єй відзначив, що українські біатлоністи є частиною їх норвезької команди. Бьо вкотре запевнив, що їх серця та голоси на стороні України.

Особливий день – ми з Йоганнесом перший та другий, третє, четверте та шосте місця також за норвежцями, українець – п'ятий. Якби я обирав шістьох біатлоністів – це була б ідеальна історія, щоб ділитись нею зі світом: ми разом, вони – частина нашої команди та ми підтримуємо їх,

– сказав Бьо-старший.

Відзначимо, що Підручний лише напередодні ЧС-2023 переніс операцію на розірваному меніску. Дмитро встиг відновитись до змагань та вже у своїй першій особистій гонці в Обергофі заїхав у квіткову церемонію.

Зверніть увагу! Вже 12 лютого Дмитро спробує позмагатись за нагороди у гонці переслідування. Ц буде друге дуель Підручного з норвезькими біатлоністами. Початок персьюту о 16:30.

Норвежці продовжують підтримувати суперників із України. Скандинави разом із українцями виступають проти повернення росіян до міжнародних змагань. Серед тих, хто виступає проти Росії, є й Тар'єй Бьо.