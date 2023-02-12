Першими на трасу у німецькому Обергофі вийдуть жінки. Тут представництво України буде потрійним. Найкращу позицію зі старту матиме Юлія Джима, яка фінішувала у спринті на 29-му місці, пише 24 канал.

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Джима буде боротись за місце у топ-20

Однак відставання від лідерки, якою за результатами спринту є німкеня Деніз Херманн-Вік складає аж 1 хвилину 40 секунд.

Також синьо-жовту жіночу команду представлятимуть досвідчена Олена Білосюк та Анастасія Меркушина між якими різниця лише у 2 секунди. Тому фактично обидві українки будуть йти нога в ногу на першому колі.

Нагадаємо, що у спринті, окрім Херманн-Вік на подіумі опинились дві біатлоністки зі Швеції – Ханна Еберг та Лін Перссон.

Склад на жіночий персьют

29. Юлія Джима +1:40

43. Олена Білосюк +2:15

44. Анастасія Меркушина +2:17

Зверніть увагу! Початок жіночої гонки переслідування о 14:25 за київським часом.

Українець проти нестримних скандинавів

Однак більша увага буде прикута саме до чоловічого переслідування, де Дмитро Підручний спробує перервати норвезьку гегемонію на ЧС-2023. Біатлоністу з Тернополя це вдалось вже зробити у спринті. Українець став п'ятим, потрапив у квіткову церемонію, де був єдиним біатлоністом, який не представляє Норвегію.

Норвежці втішились, що саме капітан збірної України заїхав у квіти. Адже перед чемпіонатом світу Дмитро переніс операцію на розірваному меніску, а вже у своїй першій особистій гонці на біатлонній першості посів високе п'яте місце.

Також за Україну у гонці переслідування виступлять ще чотири біатлоністи – Антон Дудченко, який фінішував у спринті 21-м, Богдан Цимбал, який на старті буде поступатись Антону лише 16 секундами, та Артем Прима, у якого найбільше відставання від переможця спринту Йоганнеса Бьо – 2 хвилини 37 секунд.

Склад України на чоловіче переслідування

5. Дмитро Підручний +0:53

21. Антон Дудченко +1:54

29. Богдан Цимбал +2:08

44. Артем Прима +2:37

Важливо! Вмикайте пряму трансляцію чоловічого переслідування ЧС-2023 з біатлону о 16:30 за Києвом, аби повболівати за наших спортсменів.

13 лютого у біатлоністів буде день відпочинку. Змагання чемпіонату світу-2023 повернуться вже 14 лютого індивідуальною гонкою серед чоловіків.

Також на прихильників біатлону чекають жіноча "індивідуалка", одиночна змішана естафета, традиційні естафети та мас-старти, які закінчаться розіграш нагород ЧС-2023 в Обергофі.