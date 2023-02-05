Російська армія продовжує війну проти України та не збирається виводити свої формування з території нашої держави. Втім, Міжнародний олімпійський комітет вирішив, що настав час послабити санкції проти агресора.

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У січні 2023 року Комітет оголосив про свої плани повернути до міжнародних змагань російських та білоруських спортсменів. Таким чином МОК вирішив включитися в гібридну війну Путіна проти цивілізованого світу, розколовши країни на два табори.

Брати Бьо не побачили змін у діях росіян

Втім, розсудливі спортсмени не вітають скандальні ініціативи МОКу. Лідери чоловічої збірної Норвегії з біатлону брати Бьо виступили проти повернення до цивілізованого світу представників держав-терористів. Про це спортсмени розповіли у інтерв'ю норвезьким ЗМІ.

Це дивно. Час ще не настав. Я розумію, що МОК повинні підтримувати постійну дискусію для обговорення ситуації. Але якщо ви подивитеся на неї, то ніякої дискусії не буде. Не можна повертати когось тільки тому, що минув якийсь час. Я не бачу, щоб щось змінилося відтоді, як росіяни та білоруси були відсторонені. Мають відбутися зміни, перш ніж це можна буде обговорювати,

– сказав Йоганнес Бьо.

Такої ж думки дотримується і Тар'єй Бьо. Він теж не бачить причин, які б дозволили повернути росіян і білорусів до змагань.

Ви повинні слідувати своїм відчуттям, логіці, повазі та здоровому глузду щодо того, що є важливим у цьому світі. Війну не можна перемогти набором правил. Тому повинна бути 100% підтримка того, що відсторонення повинно продовжуватись,

– заявив старший з братів Бьо.

Цікаво, що інші норвезькі біатлоністи теж висловились проти намірів МОК. Очевидно, що поки триває війна ніякого повернення росіян та білорусів не повинно бути.

Нагадаємо, що більше 40 країн висловили незгоду із намірами МОК. Міністри спорту Польщі, країн Балтії, Великої Британії готові оголосити бойкот Олімпійським іграм в Парижі-2024, якщо Комітет допустить росіян та білорусів до змагань.