Чемпіонат світу з біатлону набирає обертів. У суботу, 11 лютого, програму змагань продовжила чоловіча спринтерська гонку, пише 24 канал.

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Збірна України виступила в гонці в наступному складі: Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Артем Прима та Богдан Цимбал. Варто відзначити, що спринт проходив за доволі сильного вітру і туману, які ускладнювали завдання спортсменам.

Неймовірна гонка Підручного

Першим з українців розпочав гонку Антон Дудченко. Наш біатлоніст допустив лише один промах на дистанції, але поступався ходом лідерам гонки. У підсумку Антон зайняв 21 місце.

Особливі сподівання українські вболівальники пов'язували з виступом Дмитра Підручного. Для 31-річного спортсмена це був лише другий особистий старт у сезоні. Дмитро закрив усі мішені на вогневих рубежах і завершив гонку з відставанням 53,4 секунди від лідера гонки. На промішному фініші капітан збірної України навіть перебував у трійці найкращих. Проте української біатлоністу вдалося втриматися в топ-5.

Артем Прима та Богдан Цимбал фінішували на 44 та 29 місцях відповідно. Варто окремо відмітити виступ Цимбала, який забезпечив місце у топ-30.

А чемпіоном світу в чоловічому спринті став норвежець Йоганнес Бьо. Срібло та бронза теж дісталася представникам Норвегії – Тар'єй Бьо та Штурла Легрейду.

Результат чоловічого спринту

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0) 23:21.7

2. Тарьєй Бьо (Норвегія, 0+0) +14.8

3. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+1) +39.9

4. Йоганнес Дале (Норвегія, 0+1) +43.6

5. Дмитро Підручний (Україна, 0+0) +53.4

…

​21. Антон Дудченко (0+1) +1:53.7

(0+1) +1:53.7 29. Богдан Цимбал (1+0) +2:08.4

(1+0) +2:08.4 ​44. Артем Прима (0+2) +2:37.1

Важливо! У неділю, 12 лютого, заплановані дві гонки на чемпіонаті світу-2023. Спочатку на старт гонки переслідування вийдуть жінки (початок о 14:25). А потім програму чемпіонату продавжить чоловічий персьют (старт гонки о 16:30).