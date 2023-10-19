Однією із причин такого звільнення у ЗМІ називали конфлікт Патріка ван Леувена із провідними футболістами Шахтаря, який не зміг знайти із ними спільну мову. У цьому списку називали й капітана "гірників" Тараса Степаненка.

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У ван Леувена був конфлікт із капітаном?

Досвідчений футболіст розповів, чи дійсно між ним та вже колишнім головним тренером Шахтаря був конфлікт.

Степаненко розвіяв чутки про напружену ситуацію між ним та нідерландським фахівцем. Жодних конфліктів не між сторонами було. А причина звільнення Патріка ван Леувена лише особисте рішення керівництва клубу.

Цікаво, що ван Леувен провів на чолі "гірників" лише 12 матчів. Схоже, що перехід у Шахтаря став помилкою для тренера, який привів луганську Зорю до "бронзи" УПЛ сезону-2022/2023, як і помилкою самого донецького клубу.

Місце звільненого іноземного наставника посів легенда клубу Даріо Срна. Щоправда, поки із приставкою "в.о.". Команда вже провела перше тренування під керівництвом нового тренера.

Дебют Срни на чолі "гірників" припаде вже на 21 жовтня, коли команда гостюватиме на полі черкаського ЛНЗ у рамках 11-го туру УПЛ-2023/2024. Даріо потрібно буде постаратись, аби повернути клуб на лідерське місце у таблиці, яке наразі сенсаційно обіймає Кривбас.