У понеділок, 16 жовтня, стало відомо, що донецький Шахтар припинив співпрацю із Патріком ван Леувеном. Нідерландський тренер провів лише 12 матчів на чолі "гірників", проте не зміг за цей час покращити якість гри команди.

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Після офіційного оголошення про розірвання угоди з Патріком ван Леувеном виникло питання, хто стане наступним тренером "гірників".

Шахтар оперативно оголосив ім'я спеціаліста, який готуватиме команду до наступного матчу. Виконувачем обов'язків головного тренера чинного чемпіона УПЛ став легенда клубу Даріо Срна. Продовжуватиме клуб пошук нового спеціаліста чи залишиться хорват на постійній основі наразі невідомо.

До останнього моменту Срна займав посаду спортивного директора Шахтаря, а з 2003 по 2018 рік був беззаперечним гравцем основи клубу на позиції правого захисника та його капітаном. В якості футболіста здобув з командою 25 трофеїв, серед яких окремо виділяється тріумф у Кубку УЄФА-2008/2009, який досі залишається єдиним єврокубковим титулом в історії незалежної України.

Зазначимо, що раніше були чутки про призначення головним тренером "гірників" Ігора Тудора, але сам Даріо Срна спростував цю інформацію.