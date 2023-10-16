16 жовтня донецький клуб вирішив втілити мрію своїх уболівальників, які були розчаровані роботою нідерландського фахівця, та вимагали його відставки. Тепер ці прохання стали реальністю.

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Невдале тренерське призначення "гірників"

Під керівництвом 54-річним іноземного наставника, який очолив Шахтар у липні 2023-го, донеччани зіграли 12 матчів (7 перемог, 3 мирові та 2 поразки).

Як бачимо, що довіра "гірників" до колишнього тренера луганської Зорі, яку він привів до "бронзи" УПЛ-2022/2023, не була довгою.

Разом із Патріком ван Леувеном Шахтар покинуть його помічники. "Гірники" подякували тренеру за роботу та побажали успіхів у майбутньому.

Наразі чемпіон України не оголосив, хто стане наступником нідерландського наставника. Раніше були чутки про Ігоря Тудора – колишнього наставника Руслана Маліновського у французькому Марселі. Тренер досі перебуває без клубу.

Відзначимо, що лише 15 жовтня Шахтар провів товариський спаринг проти Руха у Винниках. Тренери обидвох клубів дали ігрове навантаження тим футболістам, які не відправились у збірні. Поєдинок закінчився перемогою "гірників" 0:2. Голи у складі донецького клубу забивали виключно легіонери – Келсі та Невертон.