Одной из причин такого увольнения в СМИ называли конфликт Патрика ван Леувена с ведущими футболистами Шахтера, который не смог найти с ними общий язык. В этом списке называли и капитана "горняков" Тараса Степаненко.

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У ван Леувена был конфликт с капитаном?

Опытный футболист рассказал, действительно ли между ним и уже бывшим главным тренером Шахтера был конфликт.

Степаненко развеял слухи о напряженной ситуации между ним и нидерландским специалистом. Никаких конфликтов не было между сторонами. А причина уход Патрика ван Леувена только личное решение руководства клуба.

Интересно, что ван Леувен провел во главе "горняков" всего 12 матчей. Похоже, что переход у Шахтера стал ошибкой для тренера, приведшего луганскую Зорю в "бронзу" УПЛ сезона-2022/2023, как и ошибкой самого донецкого клуба.

Место уволенного иностранного наставника занял легенда клуба Дарио Срна. Правда, пока с приставкой "и.о." Команда уже провела первую тренировку под руководством нового тренера

Дебют Срны во главе "горняков" придется уже на 21 октября, когда команда будет гостить на поле черкасского ЛНЗ в рамках 11-го тура УПЛ-2023/2024. Дарио нужно будет постараться, чтобы вернуть клуб на лидерское место в таблице, сенсационно занимающей Кривбасс.