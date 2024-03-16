Гратиме разом з Левандовським: українець отримав виклик до збірної Польщі

16 березня 2024, 12:48
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Джерело:

Збірна Польщі

Збірна Польщі у березні зіграє матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 проти команди Естонії. Виклик до головної команди "Кадри" отримав колишній український футболіст Тарас Романчук.

Наступного тижня відбудуться півфінальні матчі плей-оф відбору Євро-2024. В одному з них Польща зіграє домашній поєдинок проти Естонії.

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Романчука вдруге викликали до збірної Польщі

Тренерський штаб "Кадри" визначився зі списком футболістів, які отримали виклик на поєдинок з естонцями. Серед гравців знайшлося місце колишньому українському футболісту Тарасу Романчуку.

Склад збірної Польщі / twitter.com/LaczyNasPilka

32-річний півзахисник вже викликався до табору збірної Польщі. У 2018 році уродженець Ковеля зіграв у товариському матчі проти Південної Кореї (3:2). З того часу більше не виступав за "червоно-білих".

Хто такий Тарас Романчук

  • Тарас Романчук грає на позиції опорного півзахисника.
  • Він народився 14 листопада 1991 року у місті Ковель Волинської області.
  • На юнацькому рівні захищав кольори Ковеля та BRW-ВІК.
  • У 2013 році переїхав до Польщі, де почав грати за представника другого дивізіону Легівонію.
  • Влітку 2014 року підписав контракт з Ягеллонією – командою Екстракляси, у якій грає дотепер.
  • Разом з "жовто-червоними" ставав срібним (2016/17) та бронзовим призером (2014/15) Екстракляси.
  • У березні 2018 року Романчук отримав польське громадянство.
  • Під час одного з матчів чемпіонату польський футболіст Домінік Фурман назвав Романчука "бандерівцем". Після поєдинку колишній українець зробив скандальну заяву на своє виправдання: "Мені було важко контролювати емоції. Моя сім'я теж була замучена Бандерою, а він мені таке говорить".
Автор: Сергій Шаховець