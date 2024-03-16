Наступного тижня відбудуться півфінальні матчі плей-оф відбору Євро-2024. В одному з них Польща зіграє домашній поєдинок проти Естонії.

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Романчука вдруге викликали до збірної Польщі

Тренерський штаб "Кадри" визначився зі списком футболістів, які отримали виклик на поєдинок з естонцями. Серед гравців знайшлося місце колишньому українському футболісту Тарасу Романчуку.

Склад збірної Польщі / twitter.com/LaczyNasPilka

32-річний півзахисник вже викликався до табору збірної Польщі. У 2018 році уродженець Ковеля зіграв у товариському матчі проти Південної Кореї (3:2). З того часу більше не виступав за "червоно-білих".

Хто такий Тарас Романчук