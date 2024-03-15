Вже наступного тижня збірна України зіграє перший матч у плей-оф відбору на Євро-2024. Команда Сергія Реброва у півфіналі стикових ігор зіграє на виїзді проти Боснії і Герцеговини, пише 24 канал.

До теми У боротьбі за Євро-2024: у кого більші шанси на перемогу в матчі Боснія і Герцеговина – Україна

Де дивитися гру

Матч Боснія і Герцеговина – Україна буде показаний у прямому ефірі на території нашої країни на двох каналах. Телеглядачі зможуть переглянути матч в онлайн-режимі на регіональних каналах Суспільного.

У свою чергу користувачі мережі інтернет зможуть побачити гру у прямій трансляції на ОТТ-платформі Megogo. За півтори години до матчу транслятор розпочне передматчеву аналітичну студії.

Вже відомо, що зустріч на платформі Megogo прокоментують Сергій Лук'яненко та Роберто Моралес, який служить в лавах ЗСУ. Матч Боснія і Герцеговина – Україна пройде 21 березня у місті Зениця. Початок – о 21:45 за київським часом.

Читайте також Збірна України з футболу зіграє товариський матч із сусідами напередодні Євро-2024

Як потрапити на Євро-2024

В разі успіху у матчі з боснійцями підопічні Реброва вийдуть у фінал плей-оф кваліфікації на Євро-2024. Там "синьо-жовті" розіграють путівку на турнір із переможцем пари Ізраїль – Ісландія. Ця зустріч відбудеться 26 березня (вівторок).

У разі проходу України матч пройде у польському Вроцлаві. Нагадаємо, що переможець цього шляху плей-оф на Євро-2024 опиниться у групі з Бельгією, Румунією та Словаччиною. Сам турнір пройде з 14 червня по 14 липня в Німеччині.