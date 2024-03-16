На следующей неделе состоятся полуфинальные матчи плей-офф отбора Евро-2024. В одном из них Польша сыграет домашний поединок против Эстонии.
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Романчука во второй раз вызвали в сборную Польши
Тренерский штаб "Кадры" определился со списком футболистов, которые получили вызов на поединок с эстонцами. Среди игроков нашлось место бывшему украинскому футболисту Тарасу Романчуку.
Состав сборной Польши / twitter.com/LaczyNasPilka
32-летний полузащитник уже вызывался в лагерь сборной Польши. В 2018 году уроженец Ковеля сыграл в товарищеском матче против Южной Кореи (3:2). С тех пор больше не выступал за "красно-белых".
Кто такой Тарас Романчук
- Тарас Романчук играет на позиции опорного полузащитника.
- Он родился 14 ноября 1991 года в городе Ковель Волынской области.
- На юношеском уровне защищал цвета Ковеля и BRW-ВИК.
- В 2013 году переехал в Польшу, где начал играть за представителя второго дивизиона Легивонию.
- Летом 2014 года подписал контракт с Ягеллонией – командой Экстраклясы, в которой играет до сих пор.
- Вместе с "желто-красными" становился серебряным (2016/17) и бронзовым призером (2014/15) Экстраклясы.
- В марте 2018 года Романчук получил польское гражданство.
- Во время одного из матчей чемпионата польский футболист Доминик Фурман назвал Романчука "бандеровцем". После поединка бывший украинец сделал скандальное заявление в свое оправдание: "Мне было трудно контролировать эмоции. Моя семья тоже была замучена Бандерой, а он мне такое говорит".