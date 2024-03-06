"Робитиму все можливе": легіонер Шахтаря із Африки пообіцяв вивчити українську мову – відео

Новатус Міроші – танзанійський легіонер донецького Шахтаря, який виступає за "гірників" в оренді. Його контракт належить бельгійському Зюлте-Варегем.

Футболіст до кінця поточного сезону-2023/2024 виступатиме у футболці донеччан. Його права хоч і належать бельгійському клубу, але угода з Зюлте-Варегем спливає вже 30 червня наступного 2025-го року.

Варто дізнатись Син Шевченка отримав дебютний виклик у збірну України: хто потрапив у заявку на еліт-раунд Євро

Вже розуміє українську мову

Новатус Міроші поспілкувався із клубним ютуб-каналом Шахтаря, у якому розповів чимало деталей зі свого перебування в Україні, куди він переїхав у вересні 2023-го.

Футболіст збірної Танзанії заговорив про важливість мови у спілкуванні з одноклубниками та усім персоналом Шахтаря. Африканський легіонер розповів, що вже розумію українську мову та пообіцяв, що за декілька місяців сам вже розмовлятиме солов'їною.

Не те, щоб я вивчив мову, але розумію, що кажуть люди. Вони дивуються, коли я реагую відповідно. Всі радіють за мене, що я розумію прохання та настанови. Намагаюся вчитися так швидко, як можу, адже дуже важливо спілкуватися з усіма. Робитиму все можливе, і вже через кілька місяців постараюся спілкуватися українською,

– висловився Міроші.

Відео інтерв'ю із Новатусом Міроші (момент про українську мову із 17 хвилини)

Відзначимо, що лівий захисник Міроші вже взяв участь у чотирьох матчах Шахтаря (335 ігрових хвилин). Поки що без результативних дій.

Востаннє виходив на футбольне поле ще 30 вересня 2023-го року у поєдинку проти полтавської Ворскли. Новатус провів повний матч, у якому "гірники" поступились ворсклянам 1:2.

Шахтар після 17-ти зіграних матчів підійнявся на 2-гу позицію турнірної таблиці УПЛ-2023/2024, набравши 37 балів. До лідера сезону Кривбаса, якого обіграв у попередньому турі 5:2, відставання лише в один пункт.

Нагадаємо, що 4 березня Шахтар отримав технічну перемогу у матчі проти Олександрії, який раніше закінчився нульовою мировою. Все через те, що суперник донеччан випустив на поле Івана Калюжного, якого олександрійці забули додати у заявку команди на другу частину сезону першості України.