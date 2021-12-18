"Танці з зірками" чекають: Усик виконав танець в Дубаї – запальне відео

18 грудня 2021 , 08:14
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Джерело:

інстаграм Катерини Усик

Український боксер Олександр Усик продовжує відпочивати в Дубаї перед грандіозними поєдинками, які чекають на нього у 2022 році. Боксер у Дубаї танцював так, що позаздрили б навіть професійні танцюристи.

Спортсмен, почувши запальні ритми суміші самби з ламбадою, кинувся в танець. Відео вдалося зняти дружині Олександра – Катерині.

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Паркет шоу "Танці з зірками" просто "плаче" за таким учасником.

Усик наступний бій проведе з Джошуа

  • Олександр Усик 25 вересня на стадіоні "Тоттенхем" в Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав чемпіонські титули у британця.
  • Після бою Джошуа вирішив активував опцію про реванш.
  • Раніше Усик заявляв, що бій може відбутися вже на весні 2022-го.
  • Проте нещодавно боксер спростував цю інформацію та зазначив, що наразі вони з Джошуа не близькі до реваншу.

Відео танців Усика

 

Автор: Юрій Семенюк