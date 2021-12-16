Майріс: сподіваюся, що у нас буде друга частина
Брієдіс розповів про бій з українським боксером. Він переконаний, що зможе перемогти Олександра у майбутній зустрічі.
Варте уваги Усик та Ломаченко підійнялись в авторитетному рейтингу боксерів від ESPN
"Це був дуже складний бій для мене та Усика, але у нас вийшов величезний бій. Я сподіваюся, що у нас буде друга частина. Але якщо трапиться реванш, я обіцяю всім людям, що цей бій буде цікавішим. Зараз у мене та Олександра більше досвіду. Ось чому я хочу змагання. Відчуваю, що можу більше, і можу показати, як побити Усика", – сказав боксер.
За словами боксера, він вже говорив з Усиком про реванш.
Йому треба побити Тайсона Ф'юрі, а потім буду я,
– наголосив латвієць.
Брієдіс поступився Усику
- У 2018 році латвієць програв за очками Олександру Усику в півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії.
- На думку багатьох експертів, бій проти латвійця був найскладнішим у кар'єрі українського боксера.
- Боксер провів успішний захист поясу IBF у жовтні 2021 року. Майріс у Ризі переміг 31-річного німця Артура Манна та захистив звання чемпіона.