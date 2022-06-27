Тампа-Бей не змогла втретє поспіль виграти Кубок Стенлі, програвши вирішальний матч вдома

В національній хокейній лізі визначився переможець Кубка Стенлі. Ним стала команда Колорадо Евеланш, яка у фінальній серії здолала Тампа-Бей Лайтнінг.

Саме Тампа-Бей два попередні сезони вигравала Кубок Стенлі. І мала можливість втретє поспіль виграти цей трофей. Але цього разу на заваді "блискавкам" стали хокеїсти з Колорадо.

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Евеланш виграли перші два домашні матчі фінальної серії. При цьому якщо в першому матчі перемогу вдалося здобути лише в овертаймі, то в другому матчі був зафіксований рахунок 7:0.

В першій домашній грі Тампа-Бей перемогла. А от другу програла – і знову в овертаймі. Але відсвяткувати перемогу в Кубку Стенлі Колорадо в домашніх стінах не вдалося – Лайтнінг перемогли на виїзді, скоротивши відставання у фінальній серії.

Та 26 червня (ніч на 27 червня в Україні) Колорадо таки зумів здобути трофей. Пропустивши шайбу у першому періоді, Евеланш у другому періоді двічі відзначилися у воротах суперника.

Колорадо виграв Кубок Стенлі втретє в історії. Раніше Евеланш ставали володарями трофея у 1996 та 2001 роках. Команда має 100-відстотковий показник – три перемоги у трьох фіналах.

Натомість Тампа-Бей не змогла стати переможцем Кубка Стенлі втретє поспіль. "Блискавки" вигравали турнір у 2020 та 2021 роках. Також перед тим вони ставали переможцями у 2004 році.

Кубок Стенлі не поїде до Росії

У хокеїстів команди-переможця Кубка Стенлі є право привезти трофей до своєї країни. Однак за підсумками сезону 2021/22 російські хокеїсти не зможуть відвезти кубок до себе додому. Все через війну, яку Росія веде проти України. Жоден російський хокеїст не висловився з цього приводу. Але під тиском суспільної думки НХЛ таки відмовилася від співпраці з Росією. А заодно і Білорусь потрапила під санкції.

Варто відзначити, що в складі переможця Кубка Стенлі виступає росіянин Валерій Нічушкін. А от в "блискавок" в складі одразу троє росіян – воротар Андрій Васілєвскій, захисник Михайло Сергачьов та форвард Микита Кучєров.

Огляд фінального матчу Кубка Стенлі