Обмеження не оминули російських хокеїстів

У фіналі Кубка Стенлі пробились Тампа-Бей та Колорадо. У складах обох команд виступають одразу чотири хокеїсти із Росії, із них троє грає за Тампу.

Дивіться також Сім'я Маліновського влаштувала благодійний вечір в українському стилі: святкові фото з Італії

Кожен хокеїст команди, яка переможе у фіналі, везе кубок у рідне місто, але цього разу це точно не зможуть зробити спортсмени з російським паспортом.

Національна хокейна ліга (НХЛ) заборонила вести чемпіонський трофей в одну з двох ворожих країн через агресію у бік України. Російський спорт продовжує падати у прірву.

Хто з Росії грає у фіналі Кубка Стенлі

Валерій Нічушкін (Колорадо)

Андрєй Васілєвскій (Тампа-Бей)

Нікіта Кечєров (Тампа-Бей)

Міхаіл Сєргачов (Тампа-Бей)

Нагадаємо, що раніше ці країни були позбавлені права на проведення міжнародних турнірів, а також участі на чемпіонатах світу. У Санкт-Петербурга забрали ЧС-2023 року.

16 червня команди вже провели перший матч у серії, який закінчився перемогою Колорадо після овертайму – 4:3. Рахунок у серії – 1:0 на користь Колорадо.

Наступний матч серії до чотирьох перемог відбудеться 19 червня, Колорадо знову прийме Тампу-Бей на власному майданчику.

Колорадо – Тампа-Бей:відеоогляд матчу