Провідна хокейна ліга на стороні України

Найстатусніша хокейна ліга світу зробила заклик на підтримку України. Пресслужба НХЛ виклала на своїй офіційній сторінці в інстаграмі відеоролик, яким закликала допомогти благодійному фонду "Українська хокейна мрія".

До теми В Україні створили благодійний фонд для відновлення хокейної мрії українських дітей

Цей хокейний фонд із України збирає кошти на відбудову пошкоджених льодових арен нашої країни. Мета цього збору – 10 мільйонів доларів.

Благодійний фонд "Українська хокейна мрія" має на меті створити дорожню карту майбутнього для українських дітей, де хокей надає можливості та різноманітний життєвий досвід. Їхня ціль – зібрати 10 мільйонів доларів для реконструкції льодових арен, запуску освітніх програм та просування хокею серед дітей,

– йдеться у публікації.

Важливо! Перерахувати кошти на благодійний фонд може абсолютно кожен. Достатньо залишити свою пожертву на сайті за посиланням. Відеоролик від благодійного фонду

Цілі фонду

збереження українського хокею під час війни;

відбудування зруйнованих льодових арен;

налагодження роботи хокейних шкіл;

запуск роботи освітніх програм;

організація дитячих та юнацьких змагань;

популяризація хокею серед дітей.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну програма президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планувала у мирні часи збудувати 19 нових льодових арен. Їх орієнтовна вартість повинна була скласти 5,4 мільярда гривень.