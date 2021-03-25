Там ще багато питань, – промоутер про бій Берінчик – Лобов

Джерело:XSPORT
Український боксер легкої ваги Денис Берінчик прагне провести наступний бій на голих кулаках проти Артема Лобова. Промоутер українця, Олександр Красюк, розповів, на якому етапі перебуває потенційний бій.
Красюк підтвердив, що Берінчик говорив з ним про бій проти Лобова. Промоутер Дениса немає нічого проти поєдинку.
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"Я чув про це, у них йшли якісь розмови. Берінчик зі мною говорив на цю тему, запитав чи не проти я, а чого я можу бути проти, це його доля і його кар'єра, не можу ж я йому заборонити, хоче нехай б'ється", – сказав Красюк.
Разом з тим, промоутер заявив, що наразі є багато питань щодо поєдинку. Зокрема, в якій ваговій категорії відбудеться бій.
Але там ще багато питань, у якій вазі буде бій, які гонорари, коли відбудеться. Більше сказати нічого не можу, тому що не брав участь ні в розмовах, ні в переговорах на цю тему,
– зазначив Красюк.