Президент Інгульця: Там просто зомбі

Олександр Поворознюк в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу розповів, чим відрізняються українці та росіяни. Він наголосив, що український народ навіть не варто порівнювати з представниками Росії.

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Поворознюк зазначив, що росіяни навіть не знають, що таке воля.

Українці – вільний народ. Ви розумієте, що таке воля? А там, бл*ть, зомбі. Там просто зомбі. Біле – чорне, чорне – це біле. Там немає своєї думки в людини. Вони не мають права щось говорити, хіба те, що говорять їхні покровителі вищого ешелону влади. Все, там немає свободи. Українці завжди були вільним народом,

– сказав Поворознюк.

Президент Інгульця наголосив, що українці готові зустрічати окупантів навіть, якби у них не було зброї.

"І вони про**али один момент, вони думали, що приїдуть, і їх будуть прапорцями зустрічати. Угу, звісно, тільки прапорцями від гранати. Ми б тут їх коктейлями (коктейлями Молотова – 24 канал) закидали, якби не було чим стріляти, повірте. З кущів, з сараїв, з балконів. Ну вони просто не розуміють, що ми б'ємося за свою землю, за свою свободу. А їм це пох*й, вони не мають нічого святого. Тому менталітет там зовсім інший. Навіть зрівнювати з росіянами… Ну це зовсім інший народ. Розумієте?" – додав фахівець.

Шалена популярність після виходу треку

У перші дні повномасштабної війни Поворознюк записав емоційне відеозвернення на підтримку Володимира Зеленського. Команда МюсліUA зробила пісню з цього невеличкого інтерв'ю. Ця пісня стрімко стала популярною та очолила музичні рейтинги країни.

Агробізнесмен з Кіровоградщини був шокований, коли почув пісню. За його словами, тепер на дворі всі просять зробити з ним фото. Така популярність йому не до душі.

Зверніть увагу! В ексклюзивній розмові для сайту 24 каналу Олександр Поворознюк розповів про трек "Вова, їб*ш їх, бл*ть", шалену популярність, зустріч з окупантами, про те, як війна вплинула на посівну та майбутнє українського футболу. Читайте повне інтерв'ю за посиланням.

Емоційна розмова Поворознюка про війну та політику: дивіться відео