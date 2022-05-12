Президент Ингульца: Там просто зомби

Александр Поворознюк в эксклюзивном интервью для 24 канала рассказал, чем отличаются украинцы и россияне. Он подчеркнул, что украинский народ даже не следует сравнивать с представителями России.

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Поворознюк отметил, что россияне даже не знают, что такое воля.

Украинцы – свободный народ. Вы понимаете, что такое свобода? А там, бл*ть, зомби. Там просто зомби. Белое – черное, черное – это белое. Там нет своего мнения у человека. Они не имеют права что-либо говорить, разве что говорят их покровители высшего эшелона власти. Все там нет свободы. Украинцы всегда были свободным народом,

– сказал Поворознюк.

Президент Ингульца подчеркнул, что украинцы готовы встречать кафиров даже, если бы у них не было оружия.

"И они про**али один момент, они думали, что приедут, и их будут флажками встречать. Угу, конечно, только флажками от гранаты. Мы бы здесь их коктейлями (коктейлями Молотова – 24 канал) забросали, если бы нечем было стрелять Поверьте, из кустов, с сараев, с балконов... Ну, они просто не понимают, что мы бьемся за свою землю, за свою свободу... А им это плохо, они не имеют ничего святого... Поэтому менталитет там совсем другой. Даже сравнивать с россиянами… Ну, это совсем другой народ. Понимаете?" – добавил специалист.

Безумная популярность после выхода трека

В первые дни полномасштабной войны Поворознюк записал эмоциональное видеообращение в поддержку Владимира Зеленского. Команда МюслиUA сделала песню из этого небольшого интервью. Эта песня быстро стала популярной и возглавила музыкальные рейтинги страны.

Агробизнесмен из Кировоградщины был в шоке, когда услышал песню. По его словам, теперь во дворе все просят сделать с ним фото. Такая популярность ему не по душе.

Обратите внимание! В эксклюзивном разговоре для сайта 24 канала Александр Поворознюк рассказал о том, трек "Вова, еб*ш их, бл*ть", безумную популярность, встреча с оккупантами, о том, как война повлияла на посевную и будущее украинского футбола. Читайте полное интервью по ссылке.

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