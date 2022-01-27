Такі моменти можуть занапастити кар'єру, – тренер Динамо про масову бійку за участі Діалло

Наставник Динамо U-19 Ігор Костюк прокоментував масову бійку в матчі проти турецького Антальяспору. Інцидент між футболістами стався під час товариського матчу.

Футболіст Динамо каже, що не може стримувати себе, коли його ображають.

Бійка між гравцями виникла наприкінці гри, коли арбітр не зарахував гол Самби Діалло з Динамо. Саме "динамівець" спровокував бійку.

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Наставник Динамо каже, що бійки досить часто стаються на зборах, адже для футболістів немає покарання.

"Емоції зашкалювали, що говорить про те, що хлопці грали агресивно і, як ми просили, не ділили матчі на товариські та офіційні. Ми хочемо, щоб вони грали максимально сконцентровано та серйозно у кожному поєдинку, підходили до гри максимально відповідально. Хтось когось штовхнув, стався конфлікт, таке буває. Це звичайна колотнеча на зборах", – заявив Костюк.

Він додав, що був свідком, як сербські футболісти також билися зі своїми суперниками на зборах.

Водночас тренер Динамо назвав дії Діалло – "тривожним дзвіночком", оскільки вже в другій грі у футболіста виникає конфлікт.

Я розмовляв з ним після гри, він відповів, що не може стримувати себе, коли його ображають. Ми не знаємо, через що пройшов цей хлопець, яке мав дитинство. Можливо, ситуація набагато глибша, можливо, в нього є якась образа, розбиратимемося. Добре, що це сталося зараз на зборах, а не пізніше. Причину, чому він так поводиться, чому його ніхто не може утримати, потрібно виявити та прибрати,

– заявив фахівець.

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Костюк зазначив, що буде спілкуватися з агентами Діалло, щоб талановитий футболіст не занапастив кар'єру.

"Також спілкуватимемося з його агентом, коли він приїде, а якщо знадобиться, то і підключатимемо більш кваліфікованих фахівців. Талант талантом, але такі моменти можуть занапастити кар'єру. Суперники вивчають нас, конкретних гравців та можуть спеціально провокувати на подібні дії", – сказав тренер Динамо U-19.