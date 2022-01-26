Команди почергово виходили вперед у цьому матчі. У першому таймі Емре Демір вивів турецьку команду вперед.

Вже після перерви, коли в Динамо U-19 на поле вийшов оновлений склад, спочатку Попов зрівняв рахунок, а потім Царенко вивів киян вперед.

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Та на 86-й хвилині Емре Демір знову забив ударом зі штрафного.

Буквально в наступній же атаці Діалло втік ледь не з центру поля до воріт та пробив повз воротаря. Але радість сенегальця виявилася передчасною, оскільки арбітр зафіксував офсайд у Самби. Динамівці були дуже обурені цим рішенням рефері, навіть головний тренер команди Ігор Костюк прибіг, аби виказати своє невдоволення.

Апогеєм же всього стали емоції Діалло, конфлікт якого з суперником спровокував масову бійку на полі. За це нападник киян отримав червону картку.

В підсумку, було вирішено не догравати останні хвилини зустрічі, й матч завершився результативною нічиєю – 2:2.