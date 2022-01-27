Спровокував бійку

Гру перервали за кілька хвилин до фінального свистка через бійку, яка розпочалася після незарахованого голу нападника українського клубу Самби Діалло. Арбітр визначив положення "поза грою", потім хтось щось сказав, когось штовхнув, і почалося з’ясовування стосунків.

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Діалло був обурений цим рішенням арбітра, невдоволення діями рефері висловив і головний тренер Динамо Ігор Костюк, який вибіг на поле, щоб поговорити з представниками феміди.

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Зверніть увагу! За згодою клубів товариський матч на зборах у Туреччині було достроково припинено.